Nuevo arquitecto toma el mando del salón de baile en la Casa Blanca

Trump cambia al arquitecto principal

Crece polémica por ampliación

Nuevo salón generará transformación

Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump reemplazó al arquitecto del nuevo salón de baile tras discrepancias sobre el tamaño del proyecto, según informaron reportes locales divulgados este jueves.

El encargo pasó al estudio de Shalom Baranes, reconocido por décadas de trabajo en edificios gubernamentales, quien asumirá la dirección arquitectónica principal del ambicioso proyecto presidencial.

Baranes sustituye a la firma de James McCrery, la cual lideró inicialmente el diseño pero enfrentó desacuerdos con Trump respecto a la ampliación solicitada para el salón.

Según The Washington Post, el motivo decisivo para la salida de McCrery fue la incapacidad de su estudio para cumplir con los plazos establecidos por la administración presidencial.

Reacciones y razones detrás del reemplazo arquitectónico

El presidente de EE.UU., Donald Trump, contrató a un nuevo arquitecto para liderar la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, tras discrepancias con el profesional anterior respecto al tamaño del proyecto, informaron medios locales.https://t.co/dsa9XZx5Ya — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 4, 2025



CBS News informó que McCrery permanecerá en el proyecto como consultor, lo que permite conservar parte del diseño original pese al cambio en la dirección principal.

La Casa Blanca elogió la incorporación de Shalom Baranes, destacando su experiencia técnica y su capacidad para materializar la visión arquitectónica del presidente Donald Trump.

En su comunicado, la administración señaló que Baranes contribuirá decisivamente a construir la mayor ampliación de la Casa Blanca desde la creación del Despacho Oval histórico estadounidense.

El reemplazo refleja el interés del presidente en asegurar que el proyecto avance sin retrasos adicionales, manteniendo estándares exigentes de tamaño, funcionalidad y cumplimiento programado.