Salma Hayek de luto manda devastador mensaje por Matthew Perry

A lo largo de los años, construyeron una sólida amistad que trascendió la gran pantalla, por lo que no podía faltar su mensaje de despedida.

Cabe mencionar que esta sensible noticia de su partida ha conmocionado a Hollywood y a sus seguidores en todo el mundo.

Mensaje para Matthew Perry

En su publicación, Salma Hayek incluyó tres fotografías de los dos juntos, recordando momentos especiales que compartieron a lo largo de su amistad.

También, agregó una captura de pantalla en la que Matthew Perry respondía a una pregunta en sus historias de Instagram, siendo la última comunicación que tuvieron.

«Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días procesar esta profunda tristeza», dijo.

«Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos», comenzó diciendo en el post.