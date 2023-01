Sin embargo lo que más resalta de su atuendo de la noche es el espectacular escote que logra mostrar sus grande atributos delanteros. Y es que la actriz mexicana no dejó pasar la oportunidad para mostrarse ‘despechugada’ en la alfombra roja de los ‘Globos de Oro’. Otra cosa que logro resaltar de su atuendo fue los tirantes negros que parecen ser de su sujetador los cuales opacan un poco el gran vestido que Salma usó.

Salma no es la única que ha deslumbrado a la audiencia con su atuendo, si no que otras personalidad también posaron para las cámaras y dieron de que hablar. Tal como la pequeña reunión del talento de Selena Gomez y la nueva ‘Scream Queen’, Jenna Ortega.

Las criticas a la actriz mexicana no se hicieron esperar

A pesar de lucir perfectamente su vestido entallado con los grandes atributos que Salma Hayek posee, los comentarios negativos a su persona no se hicieron esperar en las redes. Y es que los internautas estuvieron pendientes de cualquier detalle para poder atacar a la actriz mexicana.

“Tendrá oro pero no lo luce, es una pena que con tanta moda a su alcance nunca elija bien”, “Vestido horrible, peinado horrible , tan Bonita y con tanto dinero”, “Es muy guapa, simpática, inteligente etc pero no sabe vestir…” son algunas de las criticas hacia Hayek. Sin embargo hay quienes se han tomado el tiempo de defenderla “Me encanta leer a todos los expertos de moda que comentan acostados en su sillón con ropa horrible, mientras ella brillando en los Golden Globes”.