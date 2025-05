«Ya no pertenezco al equipo»: El periodista Alberto Rullán revela su sorpresiva salida de Telemundo

Alberto Rullán Sale de Telemundo

Hará pausa por su familia

Promete volver a los medios Alberto Rullán, periodista puertorriqueño y rostro conocido de la televisión hispana en EE.UU., sorprendió a su audiencia al anunciar que deja Telemundo y NBC 10 en Filadelfia tras años de presencia constante en la pantalla. Con un video en su cuenta de Facebook, el también ganador de un premio Emmy explicó que su ausencia en las últimas semanas se debía a una decisión personal. “Muchos me han estado escribiendo y preguntando qué estaba pasando, que no me están viendo a través de la pantalla del televisor hace semanas”, dijo Rullán. A lo largo del mensaje, se mostró transparente sobre su salida del canal. Alberto Rullán anuncia su salida de Telemundo y conmueve a sus seguidores “Con la transparencia, con la franqueza y con la honestidad que me ha caracterizado por los pasados 25 años de carrera, quería dejarles saber que ya no pertenezco al equipo de Telemundo-62 ni de NBC 10 en Filadelfia”, afirmó. El periodista no profundizó en las razones de su salida, pero sí dejó claro que se trataba de una pausa. “Es momento de tomar una pausa”, expresó con serenidad. “Me estoy tomando un receso para estar con mi familia, disfrutar de mis hijos”, confesó, agregando que su compromiso con la audiencia sigue firme.

“Pero ustedes también son parte de mi familia, así que eso no significa que no me van a volver a ver trabajando en lo que tanto amo: los medios de comunicación”. Rullán también prometió que compartirá sus próximos pasos cuando sea el momento indicado. “Cuando esté dispuesto, te voy a dejar saber sobre mis nuevos proyectos”, dijo. “Por el momento te deseo mucha salud, como siempre te digo, te deseo mucho éxito, and enjoy the ride, mis amigos”.

En su mensaje, también recordó con cariño su paso por las noticias. “Eso sí, por los pasados seis años he contado con la dicha de entrar a cada uno de sus hogares, si es que vives en Pensilvania, Nueva Jersey o Delaware”, comentó. Su compromiso periodístico permanece firme, según declaró en el video. “Mi compromiso por mantenerte a ti y a los tuyos bien informado, de manera neutral, con los más altos estándares de periodismo y de ética, eso sigue inquebrantable”.

Trayectoria de Rullán y reacciones del público Rullán inició en 2015 como ancla y reportero en Telemundo 47, en Nueva York, después de 15 años en Noticentro. En 2019 se integró al equipo de noticias de Telemundo 62 en Filadelfia. Tras el anuncio, las muestras de cariño no tardaron en aparecer en redes sociales. “Alberto donde quiera que vayas te irá bien. Eres un excelente ser humano y un excelente profesional. Un abrazo muy grande”.

"Cógete ese break, carga baterías, disfruta!! Sé y sabemos que eres excelente en lo que haces, y te veremos pronto de nuevo en las pantallas de nuestros hogares". "Alberto Rullán muchas cosas buenas y descansa, carga batería y éxitos". "Gracias por lo que haces y logras como comunicador. Sabes que te admiro un mundo y te felicito por tu trayectoria. Siempre te tenemos presente Brother. Un abrazo a la familia". "Hermano, eres un excelente profesional… carismático, con una credibilidad intachable y un valioso ser humano a nivel personal. Dios guíe tus caminos, que sabemos será de prosperidad. By the way, excelente composición visual, me encantó. Un fuerte abrazo y bendiciones para toda la familia".

La pausa de Alberto Rullán marca el cierre de una etapa, pero también el inicio de nuevos caminos para un comunicador que ha dejado huella. ¿Qué opinas sobre la salida de Alberto Rullán de Telemundo? ¿Lo extrañarás en pantalla? FUENTE: People en Espanol