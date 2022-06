Camila Araiza se sinceró sobre sus preferencias sexuales

La hija de Raúl Araiza dio un emotivo mensaje en redes sociales

La joven se declaró abiertamente parte de la comunidad gay

Este fin de semana en la ciudad de México se vivió la marcha por el orgullo gay y miles de personas se dieron cita para expresar sus emociones y sentimientos además de plasmar sus experiencias como parte de la comunidad LGBT+, sin embargo, la hija de Raúl Araiza, la bella Camila, se sinceró con sus seguidores.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la joven expresó sentirse ‘completa y libre’, debido a que conoció a una persona muy especial y se encuentra enamorada de una bella chica con quien asistió a la marcha por el orgullo gay en este fin de semana en la ciudad de México.

Hija de Raúl Araiza salió del closet

Los hijos de los conductores de televisión siempre están bajo la lupa de los seguidores de sus padres, sin embargo, pocos son los que comparten tan abiertamente aspectos de su vida personal, como es el caso de Camila Araiza, hija de Raúl Araiza quien afortunadamente impactó con su revelación.

A sus 26 años, Camila Araiza comenzó escribiendo: “Querido diario, una vez más; Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas.Qué ya no tengo miedo de ser YO !!!!”, expresó.