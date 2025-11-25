¿Salario mínimo de 30 dólares en California? Lo que debes saber

Activistas impulsan un aumento al salario mínimo en California.

Es relevante porque afecta directamente el Costo de vida en California.

Lo siguiente es un debate entre trabajadores, empresas y autoridades.

Una nueva iniciativa está ganando fuerza en California: aumentar el salario mínimo a 30 dólares por hora en Los Ángeles y el Área de la Bahía, según News Nation.

El impulso llega después de varias victorias laborales y un clima político que favorece mayores protecciones económicas.

Mientras tanto, pequeños negocios advierten que una medida de este tipo podría aumentar precios y provocar despidos.

Salario mínimo en California: por qué surge la propuesta

Activistas laborales y organizaciones progresistas presentaron una propuesta para elevar el salario mínimo en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.

La idea contempla un aumento gradual durante cinco años hasta llegar a los 30 dólares, partiendo de los $17.28 actuales.

Este esfuerzo se suma al incremento aprobado este año para los trabajadores de hoteles y aeropuertos, cuyo salario aumentará de forma escalonada hasta 2028.

Intentos de grupos empresariales por revertir ese aumento no lograron reunir las firmas suficientes para colocar el tema en la boleta electoral.

Los defensores del nuevo aumento aseguran que un incremento de $1.50 por año es razonable considerando los Juegos Olímpicos de 2028, un evento que generará ingresos sustanciales para la región.