Salah estalla contra Liverpool y deja abierta su posible salida

Mohamed Salah acusó al Liverpool de “abandonarlo a su suerte”, reveló su ruptura con Arne Slot y dejó abierta su salida en enero.

La relación entre Mohamed Salah y el Liverpool atraviesa su punto más tenso desde que el egipcio llegó al club en 2017.

En una entrevista de siete minutos y medio, el delantero afirmó sentirse “abandonado a su suerte” por la institución y dejó entrever que podría dejar Anfield en enero, justo antes de marcharse a la Copa Africana de Naciones.

Salah, quien firmó una extensión de contrato apenas en abril tras una temporada estelar, vive hoy su peor momento deportivo con los ‘Reds’:

Ha sido suplente en tres partidos consecutivos de Premier League y asegura que el club no ha cumplido las promesas que le hizo meses atrás.

“Me han dejado solo”: Salah rompe el silencio

El egipcio no escondió su sorpresa por haber pasado 90 minutos en el banquillo ante Leeds, algo que consideró inédito en su carrera en Liverpool.

“No podía creer que estuviera sentado en el banquillo durante 90 minutos. Es la tercera vez. Estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club durante años… parece que me han abandonado a mi suerte”, declaró.

También afirmó que se le está usando como chivo expiatorio en medio de los malos resultados, insinuando que desde el club alguien “no lo quiere”.

La relación con el técnico Arne Slot, según dijo, está rota: “Solíamos tener una buena relación. Ahora no tenemos ninguna”.

Una suplencia inédita y una despedida que podría adelantarse

Salah había sido titular en 53 partidos consecutivos de Premier League, pero en las últimas tres jornadas ha quedado relegado y ha jugado apenas minutos o, directamente, nada.

El delantero aseguró que, independientemente de si juega o no, quiere despedirse de los aficionados antes de irse a la Copa Africana:

“Llamé a mis padres para que vinieran al partido contra Brighton. Solo quiero estar en Anfield y despedirme antes de la Copa Africana, porque no sé qué pasará cuando esté allí”.

Liverpool enfrenta este escenario mientras Salah mantiene apenas cinco goles en 18 partidos, lejos del nivel con el que ayudó al club a conquistar la Premier pasada.

Promesas incumplidas, rumores saudíes y un futuro incierto

Salah aseguró que el club le prometió cosas en verano que “no han cumplido”, y aunque evitó responder directamente sobre un posible fichaje por Arabia Saudita, dejó claro que su continuidad depende de que Liverpool respete lo pactado.

“No acepto esta situación. He hecho mucho por este club. No sé si alguien quiere que me vaya. Pregunté, pero no veo una explicación”, dijo.

El delantero también se mostró dolido cuando le preguntaron si se arrepentía de haber renovado:

“La pregunta me duele. Creí que terminaría mi carrera aquí. Hace cinco meses estaba ganando premios; ahora vamos en esta dirección”.

Aun así, reiteró su cariño por sus compañeros y por la afición, asegurando que la falta de relación es únicamente con el cuerpo técnico y la directiva.

