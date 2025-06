Veterano herido en combate es forzado a dejar EE.UU.: “Me impresiona, un país por el que luché”

“Probablemente sea la última vez que la vea”, dijo sobre su madre a NPR, al despedirse.

“Si [mi hija] se casa, no estaré allí”, lamentó a Hawaii News Now. “Si mis padres fallecen, no estaré allí. Me perderé muchas cosas. Y seguro que van a pasar cosas, simplemente no podré estar allí, lo cual es desgarrador”.

El Departamento de Seguridad Nacional argumentó que la deportación se debía a posesión de drogas y no comparecer ante un tribunal hace 15 años.

Sae Joon Park insiste en que todo esto fue consecuencia de su trauma de guerra.