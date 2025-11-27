Video revela a sacerdote con la pareja de un creyente dentro de su iglesia

Sacerdote sorprendido en iglesia

Pareja descubierta infraganti

Video causa suspensión inmediata

Segun informa EL Heraldo De Mexico, Un joven irrumpió en plena ceremonia religiosa para confrontar a su pareja y al sacerdote acusados de sostener relaciones en el interior del templo.

El hecho ocurrió el 16 de octubre cuando el hombre aseguró tener evidencias previas para descubrir a su pareja infraganti con el padre Luciano Braga Simplício.

La irrupción fue grabada en video y posteriormente difundida en redes sociales, desatando una fuerte polémica en la comunidad.

El momento mostró la tensión del enfrentamiento mientras el joven acusaba directamente al sacerdote y registraba la escena con su dispositivo móvil.

Descubrimiento genera viralización inmediata

Un hombre irrumpió en una iglesia de Brasil buscando a su novia y la sorprendió en una situación íntima con el sacerdote del lugar. El insólito hecho rápidamente se viralizó en redes sociales. pic.twitter.com/teFM5ojS7F — Ecuador Informado (@ecuainformado) October 17, 2025



El sacerdote fue encontrado sin playera dentro de la iglesia junto a la mujer identificada como Isabela, quien se escondió llorando bajo un mueble del baño.

Las imágenes circularon masivamente y provocaron un revuelo comunitario al mostrar el presunto acto dentro del espacio religioso.

El padre Luciano negó cualquier relación con la joven y afirmó que solo utilizaba el cuarto para dormir y bañarse tras su jornada.

Su defensa buscó contrarrestar las acusaciones que surgieron luego de que el video se volviera viral en redes sociales.