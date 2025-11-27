Video revela a sacerdote con la pareja de un creyente dentro de su iglesia
Publicado el 11/26/2025 a las 20:07
Segun informa EL Heraldo De Mexico, Un joven irrumpió en plena ceremonia religiosa para confrontar a su pareja y al sacerdote acusados de sostener relaciones en el interior del templo.
El hecho ocurrió el 16 de octubre cuando el hombre aseguró tener evidencias previas para descubrir a su pareja infraganti con el padre Luciano Braga Simplício.
La irrupción fue grabada en video y posteriormente difundida en redes sociales, desatando una fuerte polémica en la comunidad.
El momento mostró la tensión del enfrentamiento mientras el joven acusaba directamente al sacerdote y registraba la escena con su dispositivo móvil.
Descubrimiento genera viralización inmediata
El sacerdote fue encontrado sin playera dentro de la iglesia junto a la mujer identificada como Isabela, quien se escondió llorando bajo un mueble del baño.
Las imágenes circularon masivamente y provocaron un revuelo comunitario al mostrar el presunto acto dentro del espacio religioso.
El padre Luciano negó cualquier relación con la joven y afirmó que solo utilizaba el cuarto para dormir y bañarse tras su jornada.
Su defensa buscó contrarrestar las acusaciones que surgieron luego de que el video se volviera viral en redes sociales.
Sacerdote sorprendido en iglesia enfrenta denuncias
La joven Isabela presentó una denuncia ante la Policía Civil debido a la difusión de sus fotografías sin consentimiento.
El contenido se distribuyó ampliamente en grupos de WhatsApp, lo que también llevó al cierre de las cuentas del sacerdote.
La Diócesis de Diamantino emitió un comunicado confirmando la suspensión del padre Simplício mientras avanzan las investigaciones.
El obispo Dom Vital Chitolina indicó que se aplicarán todas las medidas canónicas necesarias en beneficio de la iglesia y la comunidad.
Antecedentes del sacerdote involucrado
Medios locales detallaron que el sacerdote ingresó al clero el 12 de agosto de 2012, marcando el inicio de su trayectoria religiosa.
Su primera misa la celebró en São José de Rio Claro en enero de 2023, un hecho importante dentro de su labor pastoral.
Ese mismo mes fue transferido a Nova Maringá, donde actualmente se desarrolla la investigación por el escándalo.
El caso ha generado reacciones divididas entre fieles y habitantes de la zona ante la gravedad de las acusaciones.
Reacciones en la comunidad religiosa
La difusión masiva del video continúa siendo parte principal del debate entre los habitantes de la región.
Las repercusiones legales por compartir imágenes no autorizadas se han sumado al impacto emocional del incidente.
La suspensión del sacerdote permanece activa mientras se analizan videos, testimonios y declaraciones de los involucrados.
La comunidad espera la resolución oficial de las autoridades eclesiásticas y civiles ante las acusaciones presentadas.
Investigación sigue en curso
El escándalo abrió discusiones sobre el uso indebido de espacios religiosos para actos personales.
También generó cuestionamientos sobre la confianza de los fieles hacia sus líderes espirituales.
Las autoridades continúan revisando las evidencias para establecer el contexto exacto de los hechos del 16 de octubre.
El caso sigue atrayendo atención mientras la investigación avanza en Mato Grosso.