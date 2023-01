Dos sacerdotes fueron atacados, uno murió y otro fue herido

El ataque ocurrió en plena madrugada

“Un sacerdote fue reducido a cenizas”

¡UN VERDADERO HORROR OCURRIÓ EN NIGERIA! Un sacerdote católico murió quemado y otro fue herido de bala en la mañana de este domingo después de que unos delincuentes incendiaran la casa parroquial donde residían, en el norte de Nigeria.

El ataque ocurrió a las 3:00 a.m. (hora local de Nigeria ) del 15 de enero en la parroquia de San Pedro y San Pablo en Kafin-Koro, en la región de Paikoro, según informó la Diócesis de Cyon Minna, a la que pertenecen ambos religiosos y fueron atacados por los ciudadanos.

¡Fue quemado vivo!

De acuerdo con The Associated Press, el padre Isaac Achi fue asesinado en el área de Paikoro, en el estado de Níger, luego de que hombres armados trataron de ingresar a su casa y al no lograrlo le prendieron fuego, dijo Wasiu Abiodun, portavoz de la policía.

Otro sacerdote que vivía en el recinto escapó con una herida de bala en el hombro, sin embargo, no se ha dado a conocer la identidad de este hombre que sobrevivió al ataque. Se ha tomado como un acto de barbaridad. ARCHIVADO DE: Sacerdote es quemado vivo