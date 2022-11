El padre de iglesia católica decidió ‘poner fin’ a la boda

¿Fue un berrinche?

Usuarios de redes sociales se mostraron indignados

A través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, una ‘sorpresiva’ noticia rápidamente se esparció. Y es que en el que se esperaba ser el ‘mejor día de sus vidas’, unos novios no esperaban que quién les ‘arruinaría’ su enlace nupcial. Se trata de un sacerdote que decide ‘abandonar’ misa en plena boda porque grababan la ceremonia.

Gracias a redes sociales, el video rápidamente se difundió. Fue a través de la plataforma Tiktok que la grabación alcanzó gran número de reproducciones e incluso comentarios que reprochaban el acto que había cometido uno de lo líderes de la iglesia católica.

Sacerdote decide ‘abandonar’ misa en plena boda porque grababan la ceremonia

Según detalla Milenio, los hechos ocurrieron en la Capilla de Guadalupe en el ejido La Unión, en Coahuila, México. Lo que parecía ser una celebración eucarística habitual, terminó en un desagradable momento donde el futuro matrimonio ¡terminaron llorando!

Lo que tienes que saber

Los primeros segundos de la viral grabación se escucha decir a un hombre: “Lo voy a reportar, yo me encargo de eso. Eso que hizo no es humildad, no está Dios en su corazón. Está todo, menos eso”, expresó quien se identificó como el fotógrafo del evento.