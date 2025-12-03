Sabrina Carpenter estalla contra la Casa Blanca por usar su música en video de deportaciones
Publicado el 12/02/2025 a las 19:51
- Carpenter rechaza uso político
- Video muestra redadas migratorias
- Casa Blanca genera polémica
Segun informa la agencia EFE, Sabrina Carpenter Casa Blanca protagoniza una controversia luego de que la cantante denunciara públicamente el uso no autorizado de su canción “Juno” en un video de deportaciones.
Carpenter afirmó que el material era “malvado y repugnante”, expresando indignación por la manera en que su música fue vinculada con imágenes de detenciones migratorias realizadas por agentes federales.
La artista sostuvo que su obra fue usada sin consentimiento y que no permitirá ser incluida en lo que considera una agenda gubernamental inhumana promovida desde instituciones oficiales.
El video oficial utilizó una frase repetitiva de la canción mientras mostraba redadas agresivas de ICE, generando rechazo inmediato entre seguidores y comentarios críticos en redes sociales.
Reacciones a la polémica musical oficial
this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda.
— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025
La canción “Juno”, premiada y reconocida por su carga emocional, contrasta claramente con el tono de un video que exhibe detenciones migratorias llevadas a cabo con fuerte intensidad visual.
El uso de esa parte específica de la canción desató críticas hacia las tácticas comunicacionales del gobierno, especialmente por yuxtaponer contenido artístico con procedimientos de deportación.
No es la primera vez que autoridades recurren a temas virales para reforzar mensajes institucionales, una práctica que ha provocado repetidos enfrentamientos con artistas que buscan proteger su obra.
Carpenter se suma a una lista creciente de figuras públicas que rechazan públicamente estos usos no autorizados y se desmarcan de políticas gubernamentales que consideran contrarias a sus valores.
Sabrina Carpenter en controversia política
La controversia Sabrina Carpenter Casa Blanca destaca tensiones constantes entre expresiones artísticas y estrategias políticas que utilizan material cultural para influir en debates públicos altamente sensibles.
El episodio evidencia cómo decisiones institucionales pueden generar rechazo inmediato cuando involucran obras personales que sus creadores no desean ver asociadas con acciones gubernamentales controvertidas.
La crítica de Carpenter reaviva discusiones sobre límites éticos en el uso de contenido creativo en campañas oficiales, especialmente cuando se trata de políticas migratorias restrictivas.
La falta de respuesta inicial por parte de la Casa Blanca contribuyó a aumentar la atención pública, dejando sin aclarar si existió permiso o revisión previa del material presentado.
Otros casos de uso no autorizado
La polémica coincide con recientes cuestionamientos surgidos tras la difusión de imágenes manipuladas del personaje infantil Franklin, utilizadas en contextos inapropiados sin autorización editorial.
El secretario de Guerra compartió una ilustración alterada mostrando al personaje sosteniendo un bazuca, una representación completamente opuesta al mensaje pacífico promovido por la obra original.
Kids Can Press repudió el uso denigrante o violento del personaje, señalando que contradice los valores de amabilidad, empatía e inclusión que la editorial defiende públicamente.
Estos casos reflejan un patrón creciente de figuras gubernamentales empleando materiales culturales alterados o no autorizados, generando reacciones firmes de artistas y editoriales afectadas.