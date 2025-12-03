Sabrina Carpenter estalla contra la Casa Blanca por usar su música en video de deportaciones

Carpenter rechaza uso político

Video muestra redadas migratorias

Casa Blanca genera polémica

Segun informa la agencia EFE, Sabrina Carpenter Casa Blanca protagoniza una controversia luego de que la cantante denunciara públicamente el uso no autorizado de su canción “Juno” en un video de deportaciones.

Carpenter afirmó que el material era “malvado y repugnante”, expresando indignación por la manera en que su música fue vinculada con imágenes de detenciones migratorias realizadas por agentes federales.

La artista sostuvo que su obra fue usada sin consentimiento y que no permitirá ser incluida en lo que considera una agenda gubernamental inhumana promovida desde instituciones oficiales.

El video oficial utilizó una frase repetitiva de la canción mientras mostraba redadas agresivas de ICE, generando rechazo inmediato entre seguidores y comentarios críticos en redes sociales.

Reacciones a la polémica musical oficial

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025



La canción “Juno”, premiada y reconocida por su carga emocional, contrasta claramente con el tono de un video que exhibe detenciones migratorias llevadas a cabo con fuerte intensidad visual.

El uso de esa parte específica de la canción desató críticas hacia las tácticas comunicacionales del gobierno, especialmente por yuxtaponer contenido artístico con procedimientos de deportación.

No es la primera vez que autoridades recurren a temas virales para reforzar mensajes institucionales, una práctica que ha provocado repetidos enfrentamientos con artistas que buscan proteger su obra.

Carpenter se suma a una lista creciente de figuras públicas que rechazan públicamente estos usos no autorizados y se desmarcan de políticas gubernamentales que consideran contrarias a sus valores.