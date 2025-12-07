¿Sabes qué es la tuberculosis? Lo que debes conocer para protegerte ante su aumento en EE. UU!

• Tuberculosis : Síntomas comunes• Diferencia entre activa e inactiva• Aumento reciente de casos

Aunque muchos la consideran una enfermedad del pasado, la tuberculosis sigue presente y en aumento en varias regiones de Estados Unidos.

Esta infección bacteriana puede permanecer silenciosa durante años o activarse de forma repentina, generando síntomas que requieren atención inmediata.

Con recientes casos detectados en lugares como Sacramento y un repunte nacional reportado por el CDC, entender qué es, cómo se manifiesta y cuándo representa un riesgo real se ha vuelto más importante que nunca.

Todo lo que necesitas saber sobre la tuberculosis

1. Qué es la tuberculosis y cómo aparece en el cuerpo

La tuberculosis es una infección bacteriana que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede localizarse en ganglios, riñones, huesos, articulaciones o incluso el cerebro.

No todas las personas infectadas desarrollan enfermedad: puede permanecer latente durante años sin síntomas, o volverse activa cuando el sistema inmunitario se debilita.

La tuberculosis activa es la única forma contagiosa y ocurre cuando la bacteria se multiplica y genera señales clínicas evidentes.