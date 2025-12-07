¿Sabes qué es la tuberculosis? Lo que debes conocer para protegerte ante su aumento en EE. UU!
Publicado el 12/06/2025 a las 23:23
• Diferencia entre activa e inactiva
• Aumento reciente de casos
Aunque muchos la consideran una enfermedad del pasado, la tuberculosis sigue presente y en aumento en varias regiones de Estados Unidos.
Esta infección bacteriana puede permanecer silenciosa durante años o activarse de forma repentina, generando síntomas que requieren atención inmediata.
Con recientes casos detectados en lugares como Sacramento y un repunte nacional reportado por el CDC, entender qué es, cómo se manifiesta y cuándo representa un riesgo real se ha vuelto más importante que nunca.
Todo lo que necesitas saber sobre la tuberculosis
1. Qué es la tuberculosis y cómo aparece en el cuerpo
La tuberculosis es una infección bacteriana que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede localizarse en ganglios, riñones, huesos, articulaciones o incluso el cerebro.
No todas las personas infectadas desarrollan enfermedad: puede permanecer latente durante años sin síntomas, o volverse activa cuando el sistema inmunitario se debilita.
La tuberculosis activa es la única forma contagiosa y ocurre cuando la bacteria se multiplica y genera señales clínicas evidentes.
2. Diferencia entre tuberculosis activa e inactiva
La tuberculosis activa: presenta síntomas, bacterias detectables en el esputo y capacidad de contagio.
La tuberculosis inactiva o latente: no presenta síntomas ni puede transmitirse, aunque la bacteria permanece en el organismo.
Si la persona no recibe tratamiento preventivo, existe el riesgo de que se convierta en tuberculosis activa más adelante.
3. Síntomas principales de tuberculosis activa
Los síntomas dependen del área del cuerpo afectada, pero en la tuberculosis pulmonar son comunes:
• Tos intensa por 3 semanas o más
• Dolor en el pecho
• Tos con sangre o esputo profundo
• Debilidad o fatiga
• Pérdida de peso y apetito
• Fiebre, escalofríos y sudores nocturnos
En otros órganos puede presentarse: hinchazón de ganglios, sangre en la orina, dolor de espalda, confusión, ronquera o dolor de cabeza.
4. Alerta reciente: caso activo en la zona de Sacramento
Un caso activo y contagioso fue detectado dentro de la comunidad del campus de UC Davis, donde se inició rastreo de contactos entre quienes pudieron haber acumulado 12 horas de exposición entre mediados de octubre y mediados de noviembre.
Aunque el riesgo para el público general fue catalogado como bajo, la institución emitió una alerta preventiva.
Meses antes, otro caso activo había sido identificado en el Cache Creek Casino Resort. Según datos preliminares del CDC, los casos de tuberculosis aumentaron en 2024, alcanzando 10,347 reportes, un 8% más que el año previo.
5. Cómo se contagia y quiénes están en mayor riesgo
El contagio ocurre cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa tose, estornuda, habla o canta, liberando microbios al aire.
Es necesaria una exposición prolongada para que ocurra la infección.
Tienen mayor riesgo quienes presentan sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades crónicas, bebés y niños, trabajadores de salud, y personas que viven en entornos grupales como cárceles o refugios.
6. Diagnóstico, tratamientos y medicamentos
La tuberculosis se diagnostica mediante pruebas cutáneas o de sangre, radiografías, tomografías y análisis de esputo.
El tratamiento debe tomarse durante meses sin interrupciones.
Medicamentos habituales:
• Isoniazida
• Rifampicina
• Etambutol
• Pirazinamida
• Rifapentina
Completar todo el esquema es indispensable para evitar recaídas o tuberculosis resistente a múltiples fármacos.
7. Cómo prevenir el contagio
La prevención incluye cubrirse al toser, lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto cercano si hay síntomas respiratorios y cumplir de forma estricta con los tratamientos médicos.
En entornos hospitalarios, la ventilación adecuada y el uso de protección personal son esenciales.
La tuberculosis sigue siendo una enfermedad presente y en aumento en varias regiones, por lo que reconocer sus síntomas, entender cómo se contagia y buscar atención médica oportuna es crucial.
La información adecuada y los tratamientos completos siguen siendo las herramientas más efectivas para controlarla.
Advertencia: Este contenido es exclusivamente educativo y no sustituye la evaluación ni el diagnóstico de un profesional de la salud.
FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) / Departamento de Salud del Estado de Nueva York : ¿Qué es la tuberculosis? / Cleveland Clinic