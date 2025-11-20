Buscar
Inicio » Lo Último » Internacional » EE.UU. aumenta recompensa para capturar a exolímpico canadiense

EE.UU. aumenta recompensa para capturar a exolímpico canadiense

Estados Unidos elevó la recompensa por Ryan Wedding narcotráfico a 15 millones de dólares y sancionó financieramente al exolímpico canadiense
Por 
2025-11-20T00:59:36+00:00
FOTO: FOTO: x @rcmpgrcpolice

Publicado el 11/19/2025 a las 19:59

  • Recompensa sube a 15 millones
  • Arrestan red ligada a Wedding
  • Exolímpico acusado de narcotráfico

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos aumentó la recompensa por Ryan Wedding de 10 a 15 millones de dólares.

Wedding es un exolímpico canadiense acusado de liderar una red de narcotráfico.

Las autoridades señalan que operaba desde México tras retirarse del deporte.

Su nombre figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

Sanciones y vínculos criminales del exolímpico


El gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras contra Wedding y sus colaboradores.

La fiscal Pam Bondi lo describió como líder de una organización violenta y prolífica.

Según Bondi, Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades indican que movía decenas de toneladas de cocaína hacia Los Ángeles.

Operación transnacional y red de tráfico ligada a Ryan Wedding narcotráfico


Wedding enfrenta cargos por dirigir una empresa delictiva, asesinato y conspiración.

La fiscalía añadió nuevas acusaciones por intimidación y homicidio de un testigo federal.

Las autoridades creen que Wedding utilizaba camiones mexicanos para transportar cocaína.

Su estructura criminal está vinculada con operaciones en México, Canadá y Estados Unidos.

Arrestos en Canadá y avances judiciales

Recompensa sube a 15 millones, Exolímpico ,narcotráfico MundoNOW
EE.UU. eleva recompensa por exolímpico acusado de narcotráfico FOTO: SHUTTERSTOCK

La Policía canadiense detuvo al menos a siete personas relacionadas con Wedding.

Entre los arrestados está el abogado Deepak Paradkar, conocido por su actividad en redes.

También fue detenido Atna Onha, cuya extradición fue solicitada por el FBI.

CBC informó que Onha está ligado a asesinatos y tráfico de cocaína.

Presión internacional y contexto político estadounidense

El caso ocurre mientras Donald Trump endurece su política antidrogas.

Trump presiona a México y Canadá para frenar el tráfico de fentanilo.

La recompensa busca acelerar la captura del fugitivo canadiense.

Las autoridades consideran a Wedding altamente peligroso y prioritario.

