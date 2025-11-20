EE.UU. aumenta recompensa para capturar a exolímpico canadiense

Recompensa sube a 15 millones

Arrestan red ligada a Wedding

Exolímpico acusado de narcotráfico

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos aumentó la recompensa por Ryan Wedding de 10 a 15 millones de dólares.

Wedding es un exolímpico canadiense acusado de liderar una red de narcotráfico.

Las autoridades señalan que operaba desde México tras retirarse del deporte.

Su nombre figura entre los diez fugitivos más buscados del FBI.

Sanciones y vínculos criminales del exolímpico

Estados Unidos anunció este miércoles que eleva de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar al canadiense Ryan Wedding.#Canadá #narcotráfico #Recompensa #RyanWedding https://t.co/TbP4yF7JLU — Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) November 19, 2025



El gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras contra Wedding y sus colaboradores.

La fiscal Pam Bondi lo describió como líder de una organización violenta y prolífica.

Según Bondi, Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades indican que movía decenas de toneladas de cocaína hacia Los Ángeles.