¿Confesó su ‘pecado’? Sospechoso de intentar asesinar a Trump envía carta a un periódico sobre las elecciones

Ryan Routh envía carta a votantes

El atacante de Trump lanza petición a horas de las elecciones

¿Qué dice la misiva?

Ryan Routh, acusado de intentar asesinar en Florida al expresidente y candidato republicano Donald Trump, envió una carta a un diario de Florida desde la prisión.

En la que plantea el papel que tienen los votantes del condado de Palm Beach y las consecuencias de las elecciones presidenciales de este martes.

The Palm Beach Post señaló que recibió la carta, no solicitada, pero no detalla su contenido.

Solo señaló que hace consideraciones sobre cómo votará ese condado del sureste de Florida, donde vive Trump, y qué consecuencias tendrá la votación.

El diario detalló que el acusado, de 58 años, no proporciona detalles sobre el supuesto intento de asesinato por el que podría ser condenado a cadena perpetua.

Hace dos semanas los fiscales presentaron una moción que detallaba el deseo de Routh de escribir a varios medios de comunicación.

Y advirtieron de que intentaría comunicarse de alguna manera con los medios.

Temían que hiciera llamados a la violencia contra Trump o que intentara socavar el juicio al que se enfrenta, por lo que pidieron al tribunal que limitara su acceso a los materiales del caso.