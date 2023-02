Putin aprovechó el martes para acusar a Occidente de iniciar y mantener la guerra en Ucrania y rechazó cualquier culpa de Moscú casi un año después de la invasión no provocada del Kremlin a su vecino, que ha matado a decenas de miles de personas. En su demorado discurso sobre el estado de la nación, Putin presentó a Rusia, y a Ucrania, como víctimas del doble juego de Occidente y dijo que su país, y no Kiev, era quien luchaba por su propia existencia.

El Nuevo START, que fue firmado por Rusia y Estados Unidos en 2010, limita el número de cabezas nucleares de largo alcance que pueden desplegar así como el uso de misiles que pueden transportar armas atómicas. Putin dijo que el Kremlin no se retiró aún totalmente del tratado pero apuntó que deben estar preparados para reanudar los ensayos con armas nucleares si Estados Unidos lo hace.

El presidente Vladimir Putin dice que Rusia suspende su participación en el tratado de armas nucleares Nuevo START que firmó con Estados Unidos, esto en medio del conflicto bélico que mantiene con Ucrania, país que ha recibido el apoyo de Joe Biden, guerra que comenzó alrededor de un año y que continúa, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP y New York Times .

En su lugar, ofreció su versión personalizada de la historia reciente, que descarta los argumentos del gobierno ucraniano de que necesitaba ayuda occidental para frenar el operativo militar del Kremlin. “Las élites occidentales no intentan ocultar sus objetivos, infligir una ‘derrota estratégica’ a Rusia”, dijo Putin en un discurso emitido por todas las televisoras estatales. “Quieren transformar el conflicto local en una confrontación global”. Archivado como: Rusia suspende armas nucleares

Se espera que los observadores analicen sus palabras en busca de indicios acerca de cómo ve el mandatario el conflicto, que está prácticamente estancado, y del tono para el resto del año. Putin prometió que no dejará las operaciones militares en los territorios ucranianos que anexionó de forma ilegal, en un aparente rechazo a cualquier intento de paz en un conflicto que ha revivido el temor a una nueva Guerra Fría.

Rusia suspende armas nucleares: “MOSCÚ ESTÁ PREPARADO”

Moscú está preparado para responder a esto ya que “será una cuestión existencial para nuestro país”, añadió. Aunque la Constitución obliga al presidente a ofrecer un discurso anual, Putin no cumplió el trámite en 2022, mientras sus tropas entraban en Ucrania y sufrían repetidos reveses. Además, indicó que Occidente ataca la economía de su país con sanciones, pero declaró que no habían “conseguido nada y no lo conseguirán”.

Antes del acto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el líder ruso se centraría en la “operación militar especial” en Ucrania, como Moscú denomina al operativo, y en cuestiones económicas y sociales del país. Muchos observadores predijeron que abordaría las desavenencias entre Moscú y Occidente y Putin comenzó dirigiendo duras palabras para esas naciones. Archivado como: Rusia suspende armas nucleares