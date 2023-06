Alcalde de Moscú canceló actividades para habitantes

Pidió que las personas no fueran al trabajo, ni manejen lejos de la capital }

Aumenta la tensión en Rusia tras ataque de grupos rebeldes

¡LANZAN ADVERTENCIA A CIUDADANOS! Tras darse a conocer que el grupo de mercenarios rusos Wagner, liderado por Yevgueni Prigozhin, comenzó un golpe de estado que provocó la furia de Putin, las autoridades de la capital y alrededores pidieron a los pobladores que no vayan a sus trabajos y eviten manejar lejos de la capital.

Ante la cancelación de actividades, el gobierno de Putin instaló diversos puntos de seguridad para evitar que las fuerzas rebeldes ingresen a los sitios específicos de la capital que podrían proporcionar un gran daño. Ante los hechos, fue que Putin envió un mensaje catalogando el ataque como «una gran puñalada por la espalda».

CANCELAN ACTIVIDADES EN RUSIA

Tras iniciar los ataques por parte del grupo de mercenarios rusos Wagner, lidero por Yevgueni Prigozhin, las autoridades de Rusia instauraron una lista de advertencias para los ciudadanos y asegurar su seguridad. De acuerdo con los últimos informes, la capital es uno de los sitios que más se están protegiendo y por ello, cancelaron actividades.

De acuerdo con dicha información, señalaron que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, instó a los residentes a no conducir y declaró que los servicios clave de la ciudad estaban muy preparados. Además, señaló el lunes como día no laborable para la mayoría de los residentes, excepto los servidores públicos y algunas empresas industriales, según informó la agencia The Associated Press.