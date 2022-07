Funcionarios del Ministerio de Defensa ruso insistieron el domingo en que un ataque aéreo en el puerto de Odesa —menos de un día después de que Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo para reanudar los envíos de granos desde allí— solo había alcanzado objetivos militares, indicó The Associated Press. Tanto los funcionarios de Ucrania y Estados Unidos, se manifestaron en contra de la decisión de Rusia.

Rusia ataca Odesa: ¿El ataque cesa la producción de granos?

La portavoz del comando, Nataliya Humenyuk, dijo que ninguna instalación de almacenamiento de granos fue atacada. Sin embargo, el ministro de defensa de Turquía dijo que había recibido informes de las autoridades ucranianas de que un misil golpeó un silo de granos, mientras que otro aterrizó cerca, aunque ninguno afectó la carga en los muelles de Odesa, señaló AP.

No quedó claro de inmediato cómo el ataque aéreo afectaría los planes para reanudar el envío de granos ucranianos por mar en corredores seguros desde tres puertos ucranianos del Mar Negro: Odesa, Chernomorsk y Yuzhny, indicó The Associated Press. Por el momento, la producción de granos seguirá siendo uno de los temas centrales en el acuerdo entre ambas naciones; aunque, claro, todo parece ser que se ha roto. Archivado como: Rusia ataca Odesa