Amenazas de bomba en plenas elecciones

¿Rusia está detrás de todo?

Centros de votaciones en Georgia han recibido diversas amenazas

Diversas amenazas de bomba en distintos puntos de votación del estado de Georgia han generado alerta en plenas elecciones presidenciales.

Según reportes de CNN, las amenazas sucedieron en dos lugares de votación del estado de Georgia y ahora se difundió el rumor de que Rusia estaría detrás.

Brad Raffensperger, Secretario de Estado de Georgia aseguró que las amenazas de bomba no son creíbles pero por las dudas siempre se verifica la seguridad del proceso.

«Escuchamos varias amenazas y que aparentemente son adjudicadas a Rusia. No sé cómo describir si son viables o no, no creemos que lo sean», dijo.

Sin embargo, buscando la seguridad de la gente, el funcionario dijo que buscan a un responsable por difundir dichas alarmas.

«Identificamos la fuente y vino de Rusia. Quieren intervenir y que no tengamos unas elecciones justas y pacíficas. Cualquier cosa que nos haga pelear entre nosotros, es victoria para ellos», precisó.

Raffensperger no especificó cómo es que los oficiales de estado determinaron que las amenazas venían directamente de Rusia.

Las advertencias causaron el cierre temporal de los Centros de votación de Etris Community, así como la Gullatt Elementary in Union City.