En esta ocasión, las autoridades rusas culparon el lunes a las agencias de inteligencia ucranianas de orquestar un atentado con bomba en un café de San Petersburgo que mató a un bloguero militar ruso que apoyaba fervientemente la invasión de Ucrania por parte de Moscú, y arrestaron a un sospechoso del ataque, informó la agencia The Associated Press (AP).

¿Qué dijo Ucrania?

Las autoridades ucranianas no respondieron directamente a la acusación, pero el presidente Volodímir Zelenski dijo que no piensa en los acontecimientos en Rusia, y un alto funcionario describió anteriormente el bombardeo como parte de la agitación interna de Rusia, informó The Associated Press.

El ataque a la cafetería, donde se encontraba el bloguero, causó una rápida movilización por parte de las autoridades para encontrar al sospechoso, acto que ocurrió al poco rato del ataque. Tras darse a conocer la detención, las fuerzas rusas dieron a conocer la identidad del sujeto y por supuesto, la nacionalidad que tiene.