Las once participantes de RuPaul’s Drag Race México son: Argennis, Margaret Y Ya, Miss Vallarta, Matraka, Cristian Peralta, Lady Kero, Gala Varo, Serena Morena, Vermelha Noir, Regina Voce y Pixie Pixie.

RuPaul’s Drag Race México: Conoce a las participantes. Once Drag Queens se disputan la codiciada corona y un ambicioso premio en efectivo durante la temporada debut de la franquicia Drag Race en México.

Regina Voce

Actriz, cantante, bailarina, entrenadora vocal y maquilladora mexicana con más de 30 años en el mundo del espectáculo.

Voice también es conocida por sus papeles en producciones como Cirque Du Soleil, Rock of Ages, Les Miserables y Queen of the Universe, entre otras.