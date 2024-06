¿Ya olvidó a Julián Figueroa? Surgen rumores de supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón

«Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera, de hecho vienen cosas muy importantes, estoy a punto de terminar de mezclar una canción», declaró.

«Voy a grabar una nueva, voy a estrenar una obra en dos semanas; ando en friega (muy ocupada) en los ensayos. Entonces, estoy concentrada en eso», explicó.

En seguida de eso, el reportero Ricardo Manjarrez le cuestionó si en estos momentos está negada a abrir las puertas al amor.

«No, no, no estoy negada al amor, pero ahorita no. Me siento muy bien, estoy tranquila», añadió la viuda de Julián Figueroa.