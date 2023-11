¿Quién es Daniela Casas, la chica trans con que relacionaron a Eduin Caz?

Rumores sobre Eduin Caz

Supuesta conversación con chica trans

Reacciones del cantante

Por si le faltara algo más a su carrera y vida personal, el cantante Eduin Caz fue ‘víctima’ de un nuevo rumor: lo relacionaron con una chica trans.

La revista TV Notas fue la que filtró una supuesta conversación que el vocalista del Grupo Firme habría tenido con Daniela Casas Martínez.

En esta charla, el artista le hace la propuesta de verse, ya sea en Tijuana, Baja California, o en la Ciudad de México.

Por si fuera poco, no dudó en llenarla de halagos y confesarle que ya quería verla para consentirla y besar su ‘carita’.

Más sobre Daniela Casas

También conocida como ‘La mal portada’, Daniela Casas Martínez es una chica trans que ofrece servicios para adultos, ¿la contrataría Eduin Caz?

Es en un sitio llamado Mil eróticos donde se puede encontrar a esta chica, quien asegura que el cantante le escribió desde su cuenta oficial verificada.

En entrevista, aseguró que no viajó en vuelo comercial, si no que la llevaron en una camioneta suburban hasta Tijuana.

«Le pedí que me mandara por avión y me dijo que no, que las cosas serían a su modo, que él se iba a encargar de mi traslado», confesó.