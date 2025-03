Rumores de la muerte de Yolanda Saldívar, asesina de Selena.

En los últimos días, ha circulado en redes sociales el rumor sobre la supuesta muerte de Yolanda Saldívar, la mujer condenada por el asesinato de la cantante Selena Quintanilla en 1995.

La información, originada en TikTok, asegura que Saldívar habría fallecido en prisión el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad penitenciaria ha confirmado el hecho.

El rumor fue difundido por un usuario de la plataforma, quien afirmó que un familiar suyo, presuntamente empleado en la prisión donde Saldívar cumple su condena, escuchó un «código azul» durante la madrugada, lo que indicaría una emergencia médica. Según el tiktoker, esto habría resultado en la muerte de la reclusa.

Yolanda Saldívar was convicted in the 1995 murder of Selena Quintanilla-Pérez. https://t.co/wneyuVm4MQ

— KXAN News (@KXAN_News) March 15, 2025