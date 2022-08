Autoridades en Georgia investigan a Rudy Giuliani, quien fue abogado del expresidente Donald Trump.

La investigación contra Rudy Giuliani se debe al intento de Trump de invalidar las elecciones en 2020.

Existe la posibilidad de que enfrente cargos penales.

¿Corre peligro legalmente? Rudy Giuliani, quien fue abogado personal de Donald Trump, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario Joe Biden, reportaron las agencias de noticias Efe y AP.

Rudy Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tenía que comparecer en la tarde del lunes ante un gran jurado en la localidad de Atlanta, en Georgia, indicó Efe.

Investigan a Rudy Giuliani en Georgia

Su abogado reveló en una entrevista con el periódico The New York Times que el exalcalde de Nueva York está siendo investigado y que, probablemente, no declarará sobre las conversaciones que tuvo con el expresidente Donald Trump. Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en Georgia analiza si el exmandatario y otras personas cometieron crímenes al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

El lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el jurado especial, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia, detalló el reporte textual de Efe.