Rudy Giuliani exalcalde de Nueva York fue condenado a pagar millones por difamación

La sentencia de agosto impuso a Giuliani una multa de 200.000 dólares por difamación, la cual, según informes locales, aún no ha sido pagada.

«No me arrepiento de nada», dijo el político republicano a la salida de los juzgados, donde repitió ante la prensa su teoría de la conspiración de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas.

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York prometió apelar y dijo a los periodistas que “lo absurdo de la cifra simplemente subraya lo absurdo de todo el procedimiento”.

Moss y Freeman abrazaron a sus abogados después de que el jurado abandonó la sala y no miraron a Giuliani cuando salió con su abogado.

Cabe mencionar que Giuliani no pareció mostrar ninguna emoción cuando se leyó el veredicto después de unas 10 horas de deliberaciones.

Un revés judicial impactante para Rudy Giuliani

Hasta el momento no está claro si Giuliani alguna vez podrá pagar la asombrosa cantidad, de acuerdo con The Associated Press.

Ya había estado mostrando signos de tensión financiera mientras se defiende de costosas demandas e investigaciones derivadas de su representación de Trump.

En septiembre, su ex abogado lo demandó, alegando que Giuliani había pagado sólo una fracción de casi 1,6 millones de dólares en honorarios legales que acumuló.

Su abogado en el caso de difamación dijo al jurado que la indemnización que las mujeres pedían “sería el fin del señor Giuliani”.