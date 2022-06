La quinceañera más famosa de México no la está pasando nada bien hoy en día

A unas horas de iniciar La Academia, donde no tuvo el mejor recibimiento tras su primera aparición, Rubí es “la apestada” por sus compañeros

Le dicen que es “la nueva Jolette”

¿Bullying? Fue en 2016 que la joven Rubí Ibarra García se convirtió en toda una celebridad en redes sociales luego de que sus padres invitaran a todo México a su fiesta de XV años, pero hoy, la realidad es muy distinta, ya que a unas horas de que inicie La Academia, donde no tuvo el mejor recibimiento tras su primera aparición, Rubí es “la apestada” por sus compañeros.

Fue en las propias redes sociales de este reality show de TV Azteca, de gran éxito hace 20 años, que se compartió una imagen que provocó todo tipo de reacciones, pues mientras unos aseguran que se está promoviendo el bullying a nivel nacional, incluso internacional, otras personas le recomiendan a la joven que mejor se dedique a otra cosa.

Rubí se convirtió en la quinceañera más famosa de México

Como se mencionó líneas arriba, fue en 2016 que Rubí Ibarra saltó a la fama luego de que su video, donde aparece junto a sus padres, se hiciera viral en redes sociales. A su festejo de XV años, que se llevó a cabo en la comunidad de La Joya en Villa de Guadalupe, en San Luis Potosí, México, acudieron más de 30 mil personas y se regaló una ‘chiva’ de 10 mil pesos.

Lo que muy pocos saben es que, tras esa experiencia, la joven se vio en la necesidad de tomar terapia: “Muchas personas comenzaron a meterse con mi físico, con mis papás. Cuando veía todo ese tipo de comentarios, realmente me afectaban demasiado porque, como te digo, estábamos ajenas a todo eso. Estuve mucho tiempo con ansiedad, me crearon inseguridades, no quería salir de mi cuarto, lloraba. Mi mamá me quitaba hasta el celular” (Archivado como: Rubí quinceañera).