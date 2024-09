Routh se declara no culpable del intento de asesinato a Trump.

En una tensa audiencia en una corte federal del sureste de Florida, Ryan Routh, de 58 años, se declaró este lunes «no culpable» del intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, candidato republicano para las próximas elecciones. Así reportó el medio EFE.

Routh enfrenta varios cargos, incluyendo el de intento de asesinato, relacionado con un incidente ocurrido el 15 de septiembre en el Trump International Golf Club de West Palm Beach.

Durante la audiencia, que duró apenas tres minutos, el juez Bruce E. Reihart le informó sobre los cargos y las posibles penas máximas, que podrían incluir cadena perpetua.

Routh, que solicitó un juicio con jurado, se encuentra actualmente detenido sin posibilidad de libertad bajo fianza.

JUST IN: Ryan Routh has pleaded not guilty to federal charges in connection with an alleged attempt to assassinate Donald Trump at the former president’s golf club in Florida. https://t.co/OIryzNTKAG pic.twitter.com/BKDukEz4G7

— ABC News (@ABC) September 30, 2024