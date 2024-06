Rosie Rivera y Carmen Villalobos ‘discuten’ por arepas y tacos (VIDEO)

View this post on Instagram

La hermana de Jenni Rivera confesó que no conocía las arepas, pero luego terminó aceptando que simplemente no es algo que le guste comer.

Luego Rosie, en un tono más provocador, le dijo: «Nunca he comido eso», refiriéndose a las arepas, un platillo típico del país de nacimiento de Carmen Villalobos.

«Pero si aquí las pudiste probar», le replicó la colombiana, a lo que Rosie agregó: «No me gustaron, so sorry (lo siento)… te voy a matar, pero no me gustaron».

Carmen se defendió diciendo: «La verdad es que yo no me tomo nada personal Rosie», para luego agregarle: «Si te dijera que no me gustan para nada los tacos y no tengo ni idea qué son, ¿te sentirías mal?».

Totalmente despreocupada Rosie Rivera le respondió: «No» y Villalobos simplemente agregó: «Yo tampoco».