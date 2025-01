La famosa cadena Ross Dress for Less ofrece la Green Card; ¿Cómo obtenerla?

Ross ofrece la Green Card.

Facilita residencia permanente a empleados.

Requisitos para obtener los papeles.

Ross Dress for Less, una de las cadenas minoristas más populares de Estados Unidos, no solo es conocida por sus grandes descuentos.

Sino también por brindar oportunidades laborales que pueden cambiar vidas.

Además de ofrecer empleo a ciudadanos y extranjeros, la empresa permite a sus trabajadores inmigrantes la posibilidad de obtener la residencia permanente en el país.

Con más de 1,483 tiendas en todo el territorio estadounidense, Ross se ha convertido en un referente tanto por su modelo de negocio como por las oportunidades que ofrece.

¿Qué se necesita para trabajar en Ross?

Sin embargo, acceder a estos beneficios requiere cumplir ciertos requisitos previos y seguir un proceso riguroso.

Aseguran que antes de pensar en la Green Card, es necesario conseguir un puesto en Ross.

Según el portal de empleo Indeed, la empresa busca empleados con habilidades específicas:

Comunicación sólida; Capacidad para trabajar en equipo; Actitud positiva y ser mayor de 16 años.