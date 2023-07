Aseguran que el tumor que le diagnosticaron a la actriz no es maligno

A través de una entrevista que la misma Rosita proporcionó al programa que tiene Gustavo Adolfo Infante, fue que se dio a conocer el actual estado de salud de la actriz y la noticia del descubrimiento del tumor, «Ayer me hice los últimos estudios que son tomografías, con contraste y no sé qué. Eso todavía no me dicen qué, que eso es lo importante que tiene que saber el doctor y la biopsia que me hicieron de esa bola, todavía no me dicen».

«A mí lo que me dejó nerviosa es que el doctor, quiero pensar que se equivoca, porque dijo, cuando vio la foto de la bola. Dijo ‘uy no, no, eso es maligno’, y yo dije ‘¡¿qué?!’… Así dijo, pero como yo digo, ‘ay no creo que tan abusado’… Estoy tranquila porque me dijo, ‘sea bueno o sea malo, ahorita como yo lo veo, puedo quitar todo y ya no necesitamos ni quimios, ni nada'», agregó a sus declaraciones Rosita Pelayo. Archivado como: Rosita Pelayo padece cáncer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.