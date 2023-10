Rosita Pelayo, actriz de Televisa, fue diagnosticada con tres tumores cancerígenos

A pesar de haberse sometido a una cirugía para extirparlo, de manera reciente reveló que no fue completamente exitosa.

«Felizmente ya me consiguieron mis pastillas, ya me consiguieron la radioterapia», reveló la famosa a Gustavo Adolfo Infante.

La resiliencia de Rosita Pelayo

Rosita reveló que le detectaron tres tumores: «Yo llegué con la oncóloga y le dije ‘el doctor me dijo que tengo un tumorcito que hay que quitar'»

«Y me dijo ‘no es uno, son tres’ y le dije ‘bueno, no importa’… ¿Para qué me pongo triste o enojada? Tiene uno que permanecer feliz», añadió.

«No me duele nada ahorita, estoy bien y vamos a ver como me caen las pastillas porque apenas me las van a tener», señaló.

«La radioterapia tengo que ir el miércoles a ver que me dicen, para cuando, cómo voy y todo», subrayó la actriz de Televisa.