Rosie y Juan Rivera reaccionan a la demanda de su sobrina Jacqie contra Don Pedro Rivera

¿Contrademanda de Rosie y Juan Rivera?

Por otro lado, Rosie Rivera ha reiterado la importancia de recordar que su padre, don Pedro, es el creador de la reconocida dinastía Rivera.

Defendiendo la integridad y honestidad de su progenitor, Rosie destaca el legado artístico y el esfuerzo que ha dedicado a la música a lo largo de su carrera.

«No existiríamos físicamente ni en carrera sin un Pedro Rivera y a mí no se me ha olvidado. Mi padre es el hombre más honrado, trabajador y derecho que he conocido», asegura.

«No va a pelear con la familia, si acaso en la corte va a haber una defensa legal, pero hablarlo públicamente y dimes y diretes, mi papá no lo va a hacer», dijo Rosie.