Rosie Rivera se pelea con Carmen Villalobos

«No son arepas», le dijo la empresaria a la conductora, quien no quedó muy satisfecha con la respuesta. Rosie le dijo que no sabía que estaba haciendo.

«Yo nunca he comido eso», le confesó Rosie Rivera a Carmen Villalobos al referirse a las arepas.

«Pero las viste aquí y las pudiste probar», le señaló Carmen, a lo que escuchó decir de Rosie que no le habían gustado.

La actriz colombiana le aseguró que no se tomaba nada personal mientras que la hermana de Jenni le dijo que no sabía que era ‘choclo’.

«Si yo te dijera que no me gustan para nada los tacos y que no tengo ni idea que son, ¿te sentirías mal?», preguntó Carmen, a lo que Rosie le dijo que no.