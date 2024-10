Rosie Rivera hace revelación sobre el exesposo de su hermana Jenni que abusó de ella

«Mi hija atendió al sargento y le llamé. Y me dice el sargento que la oficina quería hablar conmigo y me dice que es sobre el caso de Trinidad Marín, la persona que abusó de mi sexualmente».

«La señorita del Distrito, no sé si es… o así, me avisó sobre los hechos y me gustó mucho que me tomaran en cuenta por si quieres ir a la corte, pero no quiero ir a la corte», declaró.

¿Volverá a juicio?

Debido a la nueva información que recibió, Rosie aseguró que ella no desea volver a asistir a la corte y enfrentar un nuevo juicio.

«En realidad no siento necesidad de ir a la corte. Me pregunta familia, mi hija y mi esposo como me siento, me siento bien», confirmó.

También dejó en claro que no tuvo contacto alguno con el exesposo de Jenni, asimismo que no le importa si está en la cárcel.

«Yo no sé si Trino Marín está rehabilitado, pero tampoco no sé nada de él. No sé si ya se reconcilió con Dios, no sé nada de él, yo no necesito que Trino Marín esté en la cárcel para que yo este bien».