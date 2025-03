Rosie Rivera habla sobre Dios en redes sociales y le llueven duras críticas

Mientras que en el video Rosie dice: «Cuando estaban Sadrac, Mesac y Abed-nego en frente del rey dijeron, ‘no te vamos a adorar, ni a ti ni a la estatua'».

«‘Porque Dios nos ha dicho’, y estaban tan seguros de que ellos estaban dentro de la voluntad de Dios», señaló.

«Que aunque los atacaran verbalmente o físicamente, aunque murieran en ese lago de fuego, no iban a cambiar», expresó Rosie.

«Pero lo que a mí me encanta es que no se iban a defender, dijeron ‘Dios me defenderá, Dios me salvará del fuego y aunque no lo haga no te adoraré'», añadió.