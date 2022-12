Los comentarios de este solo se limitaron a sus seguidores a contestar con “Amen” o dándole la razón a sus palabras: “Rosie eso es muy cierto Dios te bendiga”, “Yo confío en Dios”. Lo que Rosie no esperaba eran los ataques que recibiría en otra publicación parecida.

“Puedes perder todo, pero no Dios. No tu fe en Dios, él tiene un buen plan para ti y a los de a tu alrededor Dios los va a usar para recordarte quién eres”, dijo Rosie Rivera en un video que publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Como siempre dando sus consejos religiosos.

Los Rivera siempre han dejado en claro que tienen una gran devoción por su religión, Rosie ha dado consejos basados en su fe en dios y ahora ha dicho algo que dejó sorprendido a más de uno. Sin embargo, las burlas a la hermana de Jenni Rivera no se hicieron esperar.

Rosie Rivera se metió una gran polémica por la canción “Déjame el instructivo” junto a su hermano Juan con motivo del décimo aniversario luctuoso, ya que los fanáticos de la Diva no estaban de acuerdo con que ellos le rindieran homenaje. Ahora se ha convertido en la burla de las redes sociales.

Dice que tiene un don para predicar

Como es de costumbre, Rosie suele hablar con sus seguidores por medio de videos cortos en su cuenta de Instagram. En ellos suele hablarles de la palabra de Dios y dar consejos basados en su religión, pero en esta ocasión ha dejado sorprendido a más de uno por sus palabras en otro de sus videos.

“Aunque yo sea Rosie Rivera ya llevo 15 años de cristiana y tengo un don para predicar y enseñar no puedo creerme como que lo sé todo y no voy a fingir. Amigas, no sé dónde estoy, pero sí conozco a un Dios que él tiene el plan para mí”, fueron las palabras de la hermana de Lupillo.