Cabe recordar que cuando Juan Rivera compartió en ‘La Casa de los Famosos 3’ en el segmento de ‘ La curva de la vida ‘, mencionó lo que destrozó su relación con sus sobrinos: “Después de muchos años de intentar cuidar de mis sobrinos, tengo que aceptar que tal vez fallé, a mi hermanita Rosie y a mí nos tacharon de rateros. Me dolió mucho que la gente a quien yo amé como a mis propios hijos permitiera que se viera de esa manera”. Archivado como: Rosie empresas Jenni Rivera.

Mientras que Juan Rivera se encuentra en ‘La Casa de los Famosos 3’, su hermana Rosie habló sobre la polémica que se ha desatado con los hijos de Jenni en donde salió en defensa de su hermano, pero eso no fue todo, sino que la predicadora aseguró que prefiere sufrir a defenderse ante las acusaciones.

Rosie empresas Jenni Rivera. Después del tremendo alboroto que Chiquis Rivera ocasionó respecto a la herencia de su madre culpando que alguien muy cercano robo gran cantidad de los ingresos de la empresa de Jenni, muchos miembros de la dinastía no dudaron en romper el silencio tras las acusaciones.

Rosie asegura que Juan no tomó dinero de las empresas de Jenni Rivera

“Juan ni tenía acceso a cuentas, Juan ni tenía acceso a cheques, no era posible que robara. Dije no me voy a defender porque para limpiar mi nombre quiere decir que uno a veces quiere decir cosas que pueden dañar a los demás y prefiero yo sufrirlo. Yo amo a mi familia y nada, ni nadie, ni ellos mismos pueden cambiar eso”, añadió a sus declaraciones la hermana menor de Jenni Rivera.

Las declaraciones por parte de doña Rosa también se hicieron presentes al ser cuestionada sobre Juan, “Yo ya tenía ganas de verlo porque lo veo flaco, entonces yo dije ‘quiero abrazarlo para ver si verdaderamente está flaco’ es que él es muy comedor”, señaló la matriarca de Los Rivera. Archivado como: Rosie empresas Jenni Rivera.