Rosalía aclara sus palabras sobre Bad Bunny: “No fue mi intención faltar al respeto”
Publicado el 12/11/2025 a las 12:37
- Rosalía sobre Bad Bunny
- Aclara su postura artística
- Defiende su respeto cultural
La cantante española Rosalía se vio envuelta en una ola de críticas luego de que un fragmento de una entrevista fuera interpretado como una comparación negativa hacia Bad Bunny.
En el podcast Popcast del New York Times, publicado el 30 de octubre, la artista comentó que se consideraba “lo contrario” del puertorriqueño en su relación con los idiomas dentro de la música.
Sus palabras, tomadas fuera de contexto por muchos usuarios en redes sociales, desataron un debate sobre apropiación cultural, lenguaje y representación latina.
Rosalía aclaró días después que no buscaba menospreciar el trabajo de su colega, sino explicar su propio proceso creativo.
“Mis palabras fueron sacadas de contexto”
En la entrevista, Rosalía dijo: “Creo que soy lo contrario de Benito. Yo sí me preocupo. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío”.
La declaración llegó poco después de que Bad Bunny expresara que no tenía “ninguna obligación” de cantar en otros idiomas para que su música fuera comprendida en todo el mundo.
El puertorriqueño ha defendido su elección de grabar exclusivamente en español como un acto de orgullo cultural, lo que hizo que las comparaciones generaran malestar entre algunos fans.
La situación escaló en TikTok, donde la usuaria Blanca acusó a Rosalía de “beneficiarse de la cultura latina” sin entender su trasfondo político y social.
Rosalía responde a la polémica
Ante la viralización del video, Rosalía respondió directamente a la crítica con un mensaje conciliador.
“Oye, entiendo tu punto de vista, pero creo que se está sacando de contexto”, escribió en redes. “Tengo nada más que amor y respeto por Benito, es un gran colega al que admiro y con quien he tenido la suerte de colaborar”.
La referencia alude a La Noche de Anoche, el éxito que ambos lanzaron juntos en 2021.
La artista reiteró que su intención nunca fue compararse negativamente ni minimizar la relevancia de cantar en español dentro de la música global.
“Latinoamérica siempre me ha apoyado”
Rosalía también aprovechó el momento para agradecer al público latino por su respaldo constante.
“Siempre he estado agradecida con Latinoamérica porque, aunque vengo de otro lugar, la gente latina siempre me ha apoyado a lo largo de mi carrera”, expresó.
Añadió que le entristece la interpretación que algunos hicieron de sus palabras: “Empatizo con lo que estás diciendo. Por eso, me da tristeza que esto se esté malinterpretando, porque esa no era la intención”.
Con estas declaraciones, la cantante busca cerrar un capítulo que expone las tensiones culturales que surgen en la música global, especialmente cuando los límites entre lo latino, lo español y lo internacional se vuelven difusos.
La música como lenguaje común
La polémica ha servido para reabrir la conversación sobre el papel del idioma en la industria musical y la identidad artística.
Tanto Rosalía como Bad Bunny representan visiones distintas pero complementarias sobre cómo expandir la música latina sin perder autenticidad.
Mientras el puertorriqueño ha hecho historia cantando exclusivamente en español, Rosalía ha apostado por la experimentación lingüística y sonora.
Pese a las diferencias, ambos coinciden en un punto: su trabajo ha roto fronteras y ha redefinido el alcance del pop en español a nivel mundial, según ‘La Opinión‘.
