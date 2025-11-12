Rosalía aclara sus palabras sobre Bad Bunny: “No fue mi intención faltar al respeto”

Rosalía sobre Bad Bunny

Aclara su postura artística

Defiende su respeto cultural

La cantante española Rosalía se vio envuelta en una ola de críticas luego de que un fragmento de una entrevista fuera interpretado como una comparación negativa hacia Bad Bunny.

En el podcast Popcast del New York Times, publicado el 30 de octubre, la artista comentó que se consideraba “lo contrario” del puertorriqueño en su relación con los idiomas dentro de la música.

Sus palabras, tomadas fuera de contexto por muchos usuarios en redes sociales, desataron un debate sobre apropiación cultural, lenguaje y representación latina.

Rosalía aclaró días después que no buscaba menospreciar el trabajo de su colega, sino explicar su propio proceso creativo.

“Mis palabras fueron sacadas de contexto”

En la entrevista, Rosalía dijo: “Creo que soy lo contrario de Benito. Yo sí me preocupo. Me importa tanto que definitivamente voy a hacer el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío”.

La declaración llegó poco después de que Bad Bunny expresara que no tenía “ninguna obligación” de cantar en otros idiomas para que su música fuera comprendida en todo el mundo.

El puertorriqueño ha defendido su elección de grabar exclusivamente en español como un acto de orgullo cultural, lo que hizo que las comparaciones generaran malestar entre algunos fans.

La situación escaló en TikTok, donde la usuaria Blanca acusó a Rosalía de “beneficiarse de la cultura latina” sin entender su trasfondo político y social.