Rosalba Ortiz denuncia maltrato psicológico de Irina Baeva a su hija Geraldine Bazán

Rosalba Ortiz denuncia maltrato psicológico.

Irina Baeva enviaba mensajes intimidantes.

Bis La Medium predice boda.

Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, rompió el silencio y acusó a Irina Baeva de haber causado un daño psicológico a su hija durante su relación con Gabriel Soto.

En una entrevista exclusiva para Despierta América (Univisión), Ortiz reveló que Baeva enviaba mensajes intimidantes a Geraldine, lo que afectó profundamente a la actriz.

Según la madre de Bazán, las intenciones de Baeva no se limitaban a una relación extramarital con Soto, sino que iban más allá, buscando provocar angustia y dolor emocional en la exesposa del actor.

«No es la infidelidad, es el daño que se hace a la familia cuando la o él susodicho, amante o tercera en discordia te manda mensajes o te están buscando», expresó Ortiz.

Rosalba Ortiz denuncia maltrato psicológico a Geraldine Bazán

La denuncia incluyó detalles perturbadores sobre los supuestos mensajes enviados por Baeva a Geraldine.

«Te dice: ‘mira este es tu coche, lo estoy manejando yo’, ‘este es tu hogar dulce hogar’, y ‘si te dolió lo que viste, verás lo que viene'», relató Rosalba, quien aseguró que tales ataques fueron innecesarios y dolorosos para su hija.

Geraldine, conocida por su educación y elegancia, no se atrevió a responder, lo que motivó a su madre a tomar cartas en el asunto.

«Eso es lo que a mí me hizo que me lanzara a contestarle porque mi hija no se atrevía. Ella es una dama, sí la eduqué bien, pero no me gusta que no hable», añadió Ortiz.