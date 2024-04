El actor Ronen Rubinstein se casa con la mujer que lo animó a salir del clóset

No obstante, un año después se casó con la mujer que lo había animado a salir del clóset. ¿Su nombre? Jessica Parker Kennedy.

Fue en abril de 2021 que se declaró bisexual en una entrevista que le concedió a la revista Variety, pero eso no fue todo.

Se sentía como un ‘forastero’

Como se mencionó líneas arriba, Ronen Rubinstein nació en Israel, pero se mudó a EEUU con su familia a los 5 años de edad.

En entrevista, el actor de series como Orange is the new black y 9-1-1: Lone Star reveló que se sentía como un ‘forastero’.

Esto por crecer como inmigrante, además de tomar clases de inglés como tercer idioma y ‘batallar’ para adaptarse a la cultura americana.

Tras sobrevivir al huracán Sandy, se convirtió en activista climático, además de defender la sostenibilidad.