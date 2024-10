Muere el actor de General Hospital Ron Hale a los 78 años

Su familia recién informó que el histrión falleció el pasado 27 de agosto. No se revelaron las causas.

Pero no solo Ron Hale destacó en General Hospital, sino que también lo hizo en Ryan’s Hope junto a Nancy Addison y Michael Levin.

Cómo olvidar la actuación de Ron Hale en la cinta Todos los hombres del presidente acompañado de Robert Redford y Dustin Hoffman.

Actuó por última vez en la película The Ghost and the Whale en el 2017. Un año después, confirmó su retiro.

Se casó en 1972 con Dood Hale, quien murió en 1989, y se convirtió en padrastro de sus tres hijos adolescentes.

De acuerdo con su obituario, a Ron Hale le sobreviven sus sobrinos y sobrinas.