Ron DeSantis perdonaría a Trump de cualquier cargo federal

Ron DeSantis dijo durante su entrevista en The Megyn Kelly Show que las acciones que tome en caso de llegar a la presidencia son basadas en lo que cree mejor para el país. Con ello da sus razones de porqué consideraría perdonar a Trump de los cargos federales.

«Bueno, lo que he dicho es muy simple. Voy a hacer lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un ex presidente de casi 80 años vaya a la cárcel.», dijo DeSantis este viernes a Megyn Kelly durante su entrevista, sin embargo esa respuesta no fue suficiente para la presentadora.