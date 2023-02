Rompe el silencio el supuesto amante de Erik Rubin

Sin embargo, desde que se dio a conocer la noticia, internautas han tratado de buscar a un tercero en discordia que pudiera ser el responsable de la separación de las famosas celebridades. Tras un video en los escenarios donde Quijano y Rubín se ven muy cariñosos, usuarios no dejaron pasar la oportunidad de señalar a Apio como ‘amante’ de Erik.

El día de hoy después de varios señalamientos, el supuesto ‘amante’ de Erik Rubín, Apio Quijano ha decidido finalmente romper el silencio y mandar un mensaje a todos los internautas. Y es que el cantante no se encuentra muy contento con los rumores hacia su persona y Rubín.

Y es que desde hace una semana que Andrea Legarreta y Erik Rubín tomaron al internet por sorpresa al anunciar de manera oficial su separación, se ha buscado señalar a un posible amante. Los internautas no dudaron en señalar al cantante Apio Quijano como supuesto ‘amante’ de Rubín.

Sin embargo, tras los fuertes rumores que llegaron hasta los oídos de Erik Rubín, el cantante decidió mandar un mensaje en sus redes de Instagram aclarando que todo era parte del show. “Señores, es un show… Me queda claro que hay gente muy idiota” dijo en el video.

“Familia linda: Por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo q hablan de mi. Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea y por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo.” Escribió Quijano para sus seguidores.

Le llegan las críticas al supuesto ‘amante’ de Erik Rubín

Luego de que Apio Quijano compartiera con sus seguidores en Instagram, los internautas han aprovechado para llenar la sección de comentarios con mensajes donde aún cuestionan su relación con Rubín. Y es que las críticas por dejar las redes ya le han llegado al cantante.

“Ni ellos se alejaron de las redes. En fin”, “Entonces es verdad?”, “Primero que se dan sus arrumacos en los conciertos que disque puro show !! Y ahora por respeto a Andrea! Y las hijas!!”, “Y porque tienes que mencionar los a ellos muy mal por ti, te recuerdo que todo se sabe y también se paga”, “Pero ps no que es parte del show !!!! si es puro show , que te valga”, “Por salud mental, se enfrentan los problemas, no se huye de una mentira, me extraña de ti, que manejas la espiritualidad, donde quedó tu aprendizaje?”. Son algunos de los comentarios en la publicación del cantante.