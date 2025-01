La hija de Dulce Romina Mircoli oficializa su herencia y alista un emotivo tributo póstumo

Romina Mircoli : heredera universal confirmada de Dulce.

Anuncian homenaje póstumo especial

Difunden foto hospital desgarradora

A solo unas semanas de la dolorosa partida de la cantante Dulce, su hija, Romina Mircoli, reafirmó que le pertenecen todos los derechos sobre el nombre y la marca de la intérprete, por lo que ahora ultima detalles para realizarle un gran tributo.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Mircoli compartió: “a pesar de no haber iniciado los trámites pertinentes, mi posesión sobre el patrimonio de mi madre está avalada”.

“Sí, o sea, yo soy la, ¡ay!, ¿cómo se llama?”, declaró Romina, mientras su esposo complementaba: “heredera universal”.

Ella confirmó: “sí, pero hay un hombre que siempre dicen legalmente que se me fue… albacea, correcto, yo soy la albacea; sin embargo, no he hecho el proceso de sucesión aún, pero ya está confirmado”.

Romina Mircoli apuesta por el homenaje y deja atrás controversias

Con evidente entusiasmo, Romina admitió que este evento le ayudará a dejar atrás las controversias surgidas tras la muerte de la famosa intérprete de “Déjame volver contigo”.

“Estamos muy contentos de que, por fin, podamos concentrarnos en cosas positivas que mi mamá merecía, porque su última voluntad hubiera sido que se exaltara su carrera”, aseguró.

También reveló que cantantes como María del Sol, Sheila, Myriam Montemayor, Aranza y Alejandra Ávalos ya confirmaron su presencia en el espectáculo, pese a las críticas por el precio de los boletos.

“Yo no me encargo de la producción, no soy la persona calificada, y tampoco puedo dictar el costo de todos los artistas ni del equipo técnico que se requiere, pero todos queremos algo que se pueda replicar y seguir creciendo”, enfatizó.