Días después de la muerte de su madre, la hija de la cantante Dulce cuenta toda la verdad

Dijo que si no fuera por su hijo, no sabe cómo estaría, pues él es su motivo para seguir adelante.

«Estar viendo las cosas de mi mamá es un castigo, estar viendo su ropa, algunas cosas no me he atrevido ni a moverlas».

Andrea le preguntó a Romina, hija de Dulce, si pudo estar en los últimos momentos de la cantante, a lo que respondió así:

«Fueron momentos muy difíciles, yo estuve en el hospital hasta el momento en que dejó de respirar», compartió.

Además, Romina aseguró que tiene mucha paz, aunque reconoce que no estuvo en muchas cosas de acuerdo con su famosa madre.