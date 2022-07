Hija de Niurka, Romi Marcos, se somete a cirugía estética

Romina se operó una parte de su cara

La hija de Niurka documentó el procedimiento

La cantante habló acerca de la ‘aceptación’

Romi Marcos cirugía estética. La hija de Niurka Marcos se sometió a una cirugía estética el día de ayer, y quedó más lindo de lo que ya estaba. Romina, de 18 años, compartió el día de ayer una serie de historias en Instagram en donde detalló lo que se iba a hacer y mostró el antes y el después de como quedó después de tal cirugía.

Cabe resaltar que la hija de la vedette cubana es una artista hecha y derecha, y de hecho es cantante, pues el mundo del espectáculo le encanta, al igual que a su mamá, la guapísima Niurka. Recientemente la cubana fue expulsada de La Casa de Los Famosos 2, regresando a casa con su hija.

Romina se operó la nariz

La hija de Niurka acudió al quirófano con su doctor de confianza y narró el por qué decidió hacerse un cambio estético en su rostro; “Hoy me voy a operar y ya sé ustedes se van a quedar así que ‘ay tú así de la nada te operas’. Bueno pues no, ya lo sabía yo desde antes nomás que no les había contado. Pero sí, les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar”, dijo la hija de Niurka.

Romina mencionó que se hará unos cambios en su rostro debido a que no se sentía del todo cómoda y además, expresó su emoción. “Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué. Pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada”, expresó la cantante, quien ya casi llega al millón de seguidores. Archivado como: Romi Marcos cirugía estética