¿LOS CACHARON EN PLENO ROMANCE? Lili Estefan y William Levy aparecen 'muy juntitos' y ahora levantan sospechas: "¿ANDAN? ¿Y ELIZABETH?" (VIDEO)

Lili Estefan no ha tenido pareja desde el divorcio de su ex esposo Lorenzo Luaces, y este fin de semana acudió a la Fórmula I a ver las carreras, lugar concurrido por celebridades como Shakira, Tom Cruise y otras que han dado de qué hablar, pero nadie esperaba ‘la cercanía’ del actor cubano con la conductora de su misma nacionalidad.

William Levy no ha dejado clara su situación amorosa con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos y mientras se especula si su relación se recuperó después de una crisis que tuvieron el año pasado, el cubano no pierde el tiempo y fue visto este fin de semana con la persona menos pensada en la Fórmula I: Lili Estefan, conductora de ‘El Gordo y la Flaca’.

Para nadie es un secreto que últimamente, Elizabeth Gutiérrez no ha sido vista con William Levy tras los rumores de separación aunque la pareja se ha distinguido siempre por no presumir tanto en el ojo público su amor, pero el hecho de que el cubano haya estado mejor con Lili Estefan que con su mujer este fin semana, dio de qué hablar.

Lili Estefan no se iba a arriesgar que los rumores se desataran estando sola junto a William Levy, por lo que en la grabación no hace Nad amás que saludar y sonreír mientras el cubano graba a su hijo y el palco en el que se dieron cita junto con otras personas para estar al pendiente de las carreras en la Fórmula I.

¿Los critican por aparecer en la Fórmula I junto a sus hijos?

Aunque el hijo de William Levy tiene novia, bien pudiera hacer buena pareja con Lina, la hija de Lili Estefan, sin embargo, por las fotos se puede ver cómo se llevan perfecto y son amigos, pero ¿la gente pensó lo mismo? Ellos sentenciaron en el video de Instagram de ‘Hola USA’: “El hijo igual de hermoso que el papá”, “Lili no hizo nada malo ella es así y punto…. por que quieren dañarle el momento a la gente cada quien es como es criticamos y no vemos el rato de uno”, “Creo que soy la única que el mundo que este hombre no me cae bien”.

Otras personas escribieron: “Ese arroz ya se coció”, “Que ridícula con la alzada de pata ni la hija hace esas poses de niña”, “Y ella se cree una niña”, “Pero Lili no se da cuenta de sus modales”, “Todos muy normal y Lili actuando como loca”, “¿Y Elizabeth?”, “Quien fuera Lili Estefan para pasar un rato con el hermoso de William”, “¿Andan?”, “Dicen que tienen algo”, se puede leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE WILLIAM LEVY CON LILI ESTEFAN.