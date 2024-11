Se destapa romance de Silvia Pinal con Emilio Azcárraga Milmo dueño del Club América

«Nos quisimos mucho. Emilio era muy guapo, fuerte, varonil, y me quería mucho, cosa que era muy importante para mí. Fue absolutamente recíproco», confesó Pinal en su libro.

La actriz no dudó en describir a Azcárraga Milmo como el gran amor de su vida.

Su padre no aprobaba la relación, argumentando que la imagen de Silvia Pinal no era compatible con los valores de la familia ni con los intereses de la empresa.

«Fue doloroso el terminar esa relación… De pronto apareció la novia de Francia y me dijo que se iba a casar», señaló la legendaria actriz.

«Yo dije, ‘¿por qué?’ Yo no lo entendía, pero bueno, después que pasó el tiempo lo entendí… Me dolía, me dolió mucho», compartió.

Aunque su relación amorosa terminó, Silvia Pinal destacó que Emilio Azcárraga Milmo nunca dejó de preocuparse por ella.

«Siempre, siempre se ocupó de mí. Nunca me dejó hacer alguna cosa que no me conviniera. Siempre fue un buen compañero conmigo», declaró.