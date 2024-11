Emilia Dides, Miss Chile ¿confirma romance con William Levy?

¿Elizabeth Gutiérrez estará muy enojada?

La chilena no se quedó callada y fue muy directa

Luego de varios rumores de coqueteos entre la Miss Chile, Emilia Dides y el actor William Levy, las cosas se han puesto más serias.

A través del show ‘El Gordo y la Flaca’, se le preguntó directamente a la chilena si está enamorada y empezó el romance con el actor cubano.

La respuesta al cuestionamiento sobre si ya tienen un romance fue bastante clara y nadie esperaba la sinceridad de Miss Chile.

Cabe recordar que William Levy tuvo un año bastante polémico ante las declaraciones de su ex Elizabeth Gutiérrezque lo tachó de violento y de consumir drogas.

Miss Chile, Emilia Dides, por fin dice la verdad

Emilia Dides comentó: «No es una relación aún, pero no me cierro a la posibilidad porque es una persona que me llama mucho la atención».

La Miss Chile fue muy directa sobre el interés que tiene sobre el cubano: «Lo quiero conocer… Sí hablamos mucho», comentó.

Con eso, se confirma que ambos están dispuestos e interesados en conocerse lo que pudiera abrir la posibilidad a tener un romance.

Recientemente William Levy publicó un estado ‘sospechoso’ y sexy en sus redes sociales ¿dedicado a ella?: «Morder tu boca es un destino inevitable».